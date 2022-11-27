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Экс-тренер «Ростова» Балахнин назвал безобразием драку в концовке матча «Зенит» — «Спартак»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал итог кубкового матча между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 — по пенальти), который завершился массовой дракой.

«Игра не понравилась. Такая вяленькая она была. Концовка, когда началась драка, взбодрила. Чем это можно объяснить? Конец сезона, игроки устали. На фоне таких классных игр на чемпионате мира разница бросается в глаза. Естественно, не в нашу пользу.

Играли-то ведь две лучшие российские команды. Конечно, они могли лучше себя показать. Я думаю, что это все из-за концовки сезона. Все равно накопилась усталость у игроков. Накопилась не сколько физическая усталость какая-то, а прежде всего моральная, психологическая. И в итоге все это вылилось в такое безобразие, мягко говоря», — заявил Балахнин «Газете.Ru».

В результате драки красные карточки получили по 3 игрока из каждой команды. У хозяев были удалены Родригао, Малком и Вильмар Барриос, а у гостей — Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/27/19134739.shtml

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