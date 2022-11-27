Червиченко: «Ничего страшного, если бы кому-то набили синяк. Это мужская игра и мужские эмоции»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал драку в кубковом матче против «Зенита» (0:0, пенальти 2:4).

«Игра была довольно скучной, команды применяли тактику мелкого фола, — приводит «РБ Спорт» слова Червиченко. — Что касается драки, то ничего страшного в ней нет, это мужская игра и мужские эмоции. Никто особо не пострадал, даже если бы кому-то набили бы синяк, то тоже в этом не было бы ничего страшного».

По итогам массовой драки перед серией пенальти прямые красные карточки получили по три игрока из каждой команды: у «Зенита» — Малком, Барриос и Родригао, у «Спартака» —Николсон, Соболев и Селихов.

«С другой стороны, хочется отметить, что теперь в Кубке появляется интрига — было удалено много футболистов, последуют разбирательства и, вероятно, игроки получат длительные дисквалификации, а речь идет о лидерах «Спартака» и «Зенита». Думаю, там будет речь идти от 4 до 10 матчей дисквалификации. Из-за этого у других команд появляется больше шансов на победу в Кубке России, ведь оба лидера ослабли. Особенно интересна теперь вратарская позиция в «Спартаке». Если Селихова серьезно накажут, а Максименко получит травму, то красно-белым придется выпускать какого-то молодого голкипера, так что различных интриг очень много», — отметил Червиченко.