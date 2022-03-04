Генеральный директор «Динамо» высказался о жеребьевке 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о жеребьевке 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Клуб сыграет с «Балтикой».

«Нас ждет сложный и интересный матч. Уверен, на своем поле «Балтика» сделает максимум для выхода в полуфинал. У калининградцев симпатичная амбициозная команда под руководством Сергея Игнашевича. Менеджмент клуба тоже работает грамотно. Ну, а кубковые матчи всегда непредсказуемы, будем готовиться. Здорово, что сыграем на одной из арен чемпионата мира, и надеемся, что наши болельщики традиционно поддержат команду, их присутствие очень важно для «Динамо», — приводит слова Пивоварова пресс-служба клуба.

Матчи 1/4 финала Кубка России пройдут в период с 19 по 21 апреля.