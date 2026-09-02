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Соболев повторил рекорд Веретенникова по голам в Кубке

Сергей Ярошенко

Нападающий «Зенита» Александр Соболев повторил рекорд Олега Веретенникова по количеству голов в FONBET Кубке России.

29-летний форвард оформил дубль в матче 3-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо». Теперь на счету Соболева 24 гола в турнире — столько же у Веретенникова.

Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года, куда перешел из «Спартака». Ранее нападающий играл за «Томь» и «Крылья Советов». В составе петербургского клуба Соболев стал чемпионом России 2026 года, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Веретенников большую часть игровой карьеры провел в «Роторе». На его счету также два гола в Кубке СССР.

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Александр Соболев
Олег Веретенников
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
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