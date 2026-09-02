Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России
Спартак — Родина: составы команд на матч 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России 2 сентября 2026

«Спартак» и «Родина» объявили составы на матч FONBET Кубка России

Сергей Филин

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Родины» на матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Московское дерби пройдет 2 сентября на «Лукойл Арене» и начнется в 20.45 по местному времени.

«Спартак»: Помазун, Парада, Ву, Денисов, Зобнин, Жедсон, Пруцев, Дмитриев, Маркиньос, Даку, Солари.

Запасные: Максименко, Довбня, Джику, Саусь, Хлусевич, Угальде, Массалыга, Добродицкий, Сорокин, Полех.

«Родина»: Айдаров, Дятлов, Тананеев, Крижан, Сокол, Мусаев, Посо, Бакаев, Ушатов, Гордюшенко, Тимошенко.

Запасные: Волков, Свинов, Мещанинов, Бессмертный, Гогличидзе, Фищенко, Рейна, Абдусаламов, Максименко, Гарибян, Онугха, Сиссоко.

Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Родина» можно в матч-центре «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
02 сентября, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Родина

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Родина
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Самолет-разведчик НАТО замечен в районе Балтийского моря
Новое уголовное дело возбуждено в отношении журналистки «Дождя» Котрикадзе
Вертолет с сотрудниками избиркома совершил жесткую посадку на сахалинской трассе
Мохаммади опять сотворил чудо-ассист с помощью сальто, «Волге» помогла отставка тренера. Что происходит в Первой лиге после 9-го тура
«Заберу домой хотя бы этот трофей». Медведев вернулся на US Open и уже получил награду
Джокович проиграл 49-й ракетке мира в первом круге US Open-2026
Популярное видео
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
«Балтика» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд
«Спартак» - «Родина»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России
Соболев повторил рекорд Веретенникова по голам в Кубке
Потасовка прямо во время серии пенальти! «Оренбург» и «Рубин» устроили шоу в концовке матча Кубка
«Балтика» — «Крылья Советов»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России
Нападающий «Акрона» Беншимол избежал серьезной травмы и приступит к тренировкам в четверг
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Балтика» — «Крылья Советов»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

Соболев повторил рекорд Веретенникова по голам в Кубке
Новости
RSS RSS
Все новости