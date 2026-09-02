«Спартак» и «Родина» объявили составы на матч FONBET Кубка России

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Родины» на матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Московское дерби пройдет 2 сентября на «Лукойл Арене» и начнется в 20.45 по местному времени.

«Спартак»: Помазун, Парада, Ву, Денисов, Зобнин, Жедсон, Пруцев, Дмитриев, Маркиньос, Даку, Солари.

Запасные: Максименко, Довбня, Джику, Саусь, Хлусевич, Угальде, Массалыга, Добродицкий, Сорокин, Полех.

«Родина»: Айдаров, Дятлов, Тананеев, Крижан, Сокол, Мусаев, Посо, Бакаев, Ушатов, Гордюшенко, Тимошенко.

Запасные: Волков, Свинов, Мещанинов, Бессмертный, Гогличидзе, Фищенко, Рейна, Абдусаламов, Максименко, Гарибян, Онугха, Сиссоко.

Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Родина» можно в матч-центре «СЭ».