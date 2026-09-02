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Спартак - Родина: прямая трансляция, смотреть онлайн

«Спартак» - «Родина»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мирлинд Даку, игрок «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» и «Родина» сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 сентября. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
02 сентября, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Родина

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Родина» можно в нашем матч-центре.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 20.30 мск. Также игру можно смотреть в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по регистрации).

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Родина&raquo; и &laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;.«Спартак» — «Родина» и «Балтика» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матчей Кубка

В текущем сезоне «Спартак» и «Родина» уже встречались в рамках РПЛ. 25 июля красно-белые победили «Родину» со счетом 3:0.

Ответная игра состоится 15 октября в Химках.

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Футбол
Кубок России
ФК Родина
ФК Спартак (Москва)
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