«Спартак» - «Родина»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России
«Спартак» и «Родина» сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 сентября. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Родина» можно в нашем матч-центре.
В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 20.30 мск. Также игру можно смотреть в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по регистрации).
В текущем сезоне «Спартак» и «Родина» уже встречались в рамках РПЛ. 25 июля красно-белые победили «Родину» со счетом 3:0.
Ответная игра состоится 15 октября в Химках.
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