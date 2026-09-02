«Спартак» - «Родина»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

«Спартак» и «Родина» сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 сентября. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

02 сентября, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке. Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Родина» можно в нашем матч-центре.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 20.30 мск. Также игру можно смотреть в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по регистрации).

В текущем сезоне «Спартак» и «Родина» уже встречались в рамках РПЛ. 25 июля красно-белые победили «Родину» со счетом 3:0.

Ответная игра состоится 15 октября в Химках.

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