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Балтика — Крылья Советов: прямая трансляция, смотреть онлайн

«Балтика» — «Крылья Советов»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Балтика» и «Крылья Советов» сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 сентября. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
02 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Крылья Советов

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке. Следить за ключевыми событиями встречи «Балтика» — «Крылья Советов» можно в матч-центре «СЭ».

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 20.40 по московскому времени.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Родина&raquo; и &laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;.«Спартак» — «Родина» и «Балтика» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матчей Кубка

Ответная игра состоится 14 октября в Самаре.

В текущем сезоне команды уже встречались в РПЛ. 8 августа «Балтика» обыграла «Крылья Советов» со счетом 2:0.

Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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Кубок России
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
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