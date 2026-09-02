«Балтика» — «Крылья Советов»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

«Балтика» и «Крылья Советов» сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 сентября. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

02 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке. Следить за ключевыми событиями встречи «Балтика» — «Крылья Советов» можно в матч-центре «СЭ».

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 20.40 по московскому времени.

Ответная игра состоится 14 октября в Самаре.

В текущем сезоне команды уже встречались в РПЛ. 8 августа «Балтика» обыграла «Крылья Советов» со счетом 2:0.

Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде