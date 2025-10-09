КДК оштрафовал «Спартак» за кричалки в адрес «Динамо» и ЦСКА во время кубковой игры с «Пари НН»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил о вынесенных решениях по итогам матча группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России «Пари НН» — «Спартак».

«Болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику в адрес «Динамо» и ЦСКА. Штраф — 60 тысяч рублей. За использование зрителями пиротехники «Спартак» оштрафован на 10 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

Игра прошла 1 октября на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».