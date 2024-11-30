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Кордоба объяснил, почему пропустил матч против «Тюмени»: «Тренерский штаб дал немного отдохнуть»

Кордоба объяснил, почему пропустил матч Кубка России против «Тюмени»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, почему он пропустил матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Тюмени» (3:3, пенальти — 4:2).

«Мне кажется, это был матч, который мы могли достаточно комфортно провести. Но под конец расслабились и пропустили несколько голов. Почему я пропустил игру? В течение последнего времени, да и в принципе за последний год, у меня было очень много нагрузки, поэтому тренерский штаб дал мне немного отдохнуть перед последними двумя матчами чемпионата», — сказал Кордоба «СЭ».

«Краснодар» вышел во второй этап четвертьфинала турнира. «Тюмень» вылетела из Кубка России.

Джон Кордоба
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Тюмень
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