Ринат Билялетдинов: «Забей Тикнизян после выхода один на один, и все было бы кончено для «Динамо»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение в 1/4 FONBET Кубка России от «Динамо» (первый матч 2:1, второй — 0:1, пен. 3:4).

«Динамо» допустило выход один на один. Глупейшая ошибка, за которую детей в школе могут на лавку посадить за повторение таких ошибок. Тикнизян же вышел один на один. Забей гол, и все было бы кончено для «Динамо». «Локомотив» не безгрешен был, что в итоге вылилось в гол», — цитирует Билялетдинова Vprognoze.

«Динамо» стало последним полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России. Ранее в эту стадию пробились «Ростов», «Зенит» и ЦСКА. «Локомотив» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира. Жеребьевка пройдет 30 ноября.