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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 17:41

Джикия испытывал проблемы со зрением перед финальным матчем БЕТСИТИ Кубка России

Иван Шитик
Корреспондент
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Легендарный журналист, бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал в своем Telegram-канале, что капитан красно-белых Георгий Джикия испытывал серьезные проблемы со зрением перед финальным матчем БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

За день до финала Джикия написал Трахтенбергу сообщение, рассказав, что был у врача, который вставил ему линзу, но футболист все равно продолжает видеть одним глазом. Ситуация повторилась за три часа до игры с «Динамо».

«Это я к тому, что, если бы Джикия всю игру просидел на скамейке, никто из тренерского и медицинского штабов, партнеров, болельщиков не имел права бросить камень в его огород», — написал Трахтенберг.

Джикия вышел в стартовом составе в финальном матче и отыграл 66 минут, а затем вместо него на поле вышел Максимилиано Кофрие.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Георгий Джикия
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Леонид Трахтенберг
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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