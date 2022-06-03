Джикия испытывал проблемы со зрением перед финальным матчем БЕТСИТИ Кубка России

Легендарный журналист, бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал в своем Telegram-канале, что капитан красно-белых Георгий Джикия испытывал серьезные проблемы со зрением перед финальным матчем БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

За день до финала Джикия написал Трахтенбергу сообщение, рассказав, что был у врача, который вставил ему линзу, но футболист все равно продолжает видеть одним глазом. Ситуация повторилась за три часа до игры с «Динамо».

«Это я к тому, что, если бы Джикия всю игру просидел на скамейке, никто из тренерского и медицинского штабов, партнеров, болельщиков не имел права бросить камень в его огород», — написал Трахтенберг.

Джикия вышел в стартовом составе в финальном матче и отыграл 66 минут, а затем вместо него на поле вышел Максимилиано Кофрие.