Полузащитник «Балтики» Казаев заявил, что не получил золотые медали за победу в Кубке России в составе «Тосно»

Полузащитник «Балтики» Ян Казаев заявил, что не получил золотые медали за победу в Кубке России в составе «Тосно».

«Ничего до меня не дошло. Там же начались финансовые проблемы. Все медали раздали депутатам, спонсорам, акционерам и губернатору Ленинградской области, не вспомню имя, а футболистов, которые играли в первой половине сезона, забыли», — цитирует Казаева Metaratings.ru.

«Тосно» одержал победу в Кубке России в сезоне-2017/18, обыграв в финале курский «Авангард» — 2:1.

В полуфинале турнира клуб из Ленинградской области переиграл «Спартак» в серии послематчевых пенальти — 5:4 (счет в основное время 1:1).