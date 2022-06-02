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Полузащитник «Балтики» Казаев заявил, что не получил золотые медали за победу в Кубке России в составе «Тосно»

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Полузащитник «Балтики» Ян Казаев заявил, что не получил золотые медали за победу в Кубке России в составе «Тосно».

«Ничего до меня не дошло. Там же начались финансовые проблемы. Все медали раздали депутатам, спонсорам, акционерам и губернатору Ленинградской области, не вспомню имя, а футболистов, которые играли в первой половине сезона, забыли», — цитирует Казаева Metaratings.ru.

«Тосно» одержал победу в Кубке России в сезоне-2017/18, обыграв в финале курский «Авангард» — 2:1.

В полуфинале турнира клуб из Ленинградской области переиграл «Спартак» в серии послематчевых пенальти — 5:4 (счет в основное время 1:1).

Источник: https://metaratings.ru/news/kazaev-v-tosno-nashi-medali-za-kubok-rossii-razdali-deputatam-sponsoram-i-gubernatoru-1280957/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 0
2-й тайм

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
Ян Казаев
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Авангард (Курск)
ФК Тосно
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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