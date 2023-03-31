Дюков считает, что у нынешнего формата FONBET Кубка России есть много преимуществ

Президент РФС Александр Дюков рассказал, намерен ли РФС сохранить нынешний формат FONBET Кубка России.

«У этого Кубка есть достаточно много преимуществ — внимание публики, отношение клубов. Сужу по реакции владельцев, руководства клубов, для них игры Кубка это не проходные матчи. Минус, по большому счету, один — к Кубку мы относились как к турниру, направленному на развитие футбола в регионах. А этот формат все-таки снижает возможность для клубов ФНЛ, в том числе из второй лиги, успешно выступить, продвинуться далеко по сетке. По итогу этого сезона соберем обратную связь, предложения от клубов. Возможно, какие-то изменения и улучшения формата Кубка будут», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».