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Сегодня, 15:30

Дюков считает, что у нынешнего формата FONBET Кубка России есть много преимуществ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков рассказал, намерен ли РФС сохранить нынешний формат FONBET Кубка России.

«У этого Кубка есть достаточно много преимуществ — внимание публики, отношение клубов. Сужу по реакции владельцев, руководства клубов, для них игры Кубка это не проходные матчи. Минус, по большому счету, один — к Кубку мы относились как к турниру, направленному на развитие футбола в регионах. А этот формат все-таки снижает возможность для клубов ФНЛ, в том числе из второй лиги, успешно выступить, продвинуться далеко по сетке. По итогу этого сезона соберем обратную связь, предложения от клубов. Возможно, какие-то изменения и улучшения формата Кубка будут», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне розыгрыш Кубка России состоит из двух сеток — Путь РПЛ и Путь регионов. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination). Финал Кубка пройдет в июне 2023 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Кубок России
РФС
Александр Дюков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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