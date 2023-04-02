Капитан «Акрона» Килин поделился ожиданиями от игры с «Динамо» в Кубке

Капитан тольяттинского «Акрона» Антон Килин оценил шансы команды в 1/2 финала Пути регионов Кубка России против московского «Динамо».

«Волнения от предстоящей игры с «Динамо» никакого нет. Немного обидно, что играем не дома. На нашем стадионе было бы классно. Сегодня начинается подготовка к матчу, теперь все мысли только о «Динамо». Какой настрой у команды? Мы хотим выигрывать в каждой игре, просто играть в футбол, наслаждаться и получать удовольствие от побед.

Дает ли поражение «Динамо» от «Сочи» нам психологическое преимущество? В этом я ничего такого не вижу. «Динамо» в любом случае будет выходить и играть на победу, как и мы. Мы постараемся показать это на футбольном поле. «Акрон» приедет играть в футбол, который будет нравится зрителям. Мы хотим выиграть у «Динамо» и пройти дальше в Кубке России», — приводит слова Килина «РБ Спорт».

Матч 1/2 финала ФОНБЕТ Кубка России (Путь регионов) «Динамо» — «Акрон» состоится 4 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало запланировано на 19:30 по московскому времени.