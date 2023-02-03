Цветков: «Заниматься стадионом в Ульяновске нужно уже сейчас»

Бывший защитник «Зенита» Валерий Цветков прокомментировал информацию о том, что матч Кубка России, в котором питерская команда сыграет против «Волги», может быть перенесен из Ульяновска в Санкт-Петербург.

«Если есть риск, что стадион в Ульяновске не будет принят, значит, заниматься этим надо уже сейчас. Чтобы болельщики понимали, где будет игра, а команды готовились. Либо дать всем пару дней на размышление, а потом принимать решение. Это серьезная игра на вылет в Кубке России, а не колхоз. В крайнем случае, «Волга» может уже сейчас искать варианты запасной арены. При этом в Питере и поле будет хорошим, и организация серьезной, атмосфера футбольная», — приводит слова Цветкова «РБ Спорт».

«Волга» и «Зенит» встретятся в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Матч должен состояться 26 февраля на поле ульяновской команды.