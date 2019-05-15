Дмитрий Парфенов: "Оба просмотра мне были непонятны — ни пенальти, ни удаление"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после гостевого ответного матча полуфинала Олимп-Кубка России с "Арсеналом" (2:2, 3-2) согласился, что оба эпизода с просмотром повтором судьей Сергеем Карасевым не были очевидными, передает из Тулы корреспондент "СЭ" Артем Агапов.

- У вас есть резерв не только на финал, но и на два оставшихся матча чемпионата? Или все внимание теперь – на Кубок? - спросили тренера на послематчевой пресс-конференции.

- Хочется сегодня порадоваться. Завтра у нас выходной, прилетим только под утро. Соберемся, посмотрим, кто живой и не живой, будем принимать решение. Для этого и есть обойма, вся заявка. Как я футболистам говорил, наиграются все, когда придет время. Вопрос в том, будешь ли ты готов. И об этом я говорю футболистам каждый день.

- Что вы скажете про ВАР? Не только по тому, что в Туле недовольны назначенным пенальти, а вы – удалением Бикфалви. Оба момента по ходу матча были незаметны, а в итоге оказали серьезное влияние на игру.

- Когда проходишь дальше, что говорить? Конечно, ситуация с удалением мне непонятна. То же самое и пенальти, в том эпизоде вроде наши игроки даже ничего не говорили. Видимо, потом (судье) пришлось исправлять ситуацию. Что комментировать? У нас это есть... Давайте уже я поеду (домой).

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