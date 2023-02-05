Директор «Волги» пригласил Зарему на кубковый матч с «Зенитом»

Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин в интервью «СЭ» высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России с «Зенитом».

— Вас на днях поддержала Зарема Салихова.

— Замечательно. Спасибо ей. Ульяновск — ее родной город. Приглашаем ее на наш матч.

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что матч Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» могут перенести из Ульяновска в Санкт-Петербург: «Очень хочется, чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену».

«Волга» и «Зенит» встретятся в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Матч должен состояться 26 февраля на поле ульяновской команды.