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Максим Боков: «Если «Волга» не сможет сыграть на своем поле, то лучше постараться перенести игру в Самару»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Зенита» Максим Боков отреагировал на новость о том, что матч Кубка России между питерским клубом и «Волгой» может быть перенесен из Ульяновска в Санкт-Петербург.

«В футбол можно играть и в минус десять. Игра может состояться в любую погоду. «Зениту» только на руку будет играть в Санкт-Петербурге. А так, у «Волги» будут хоть какие-то шансы, и она должна их использовать. Если «Волга» не сможет сыграть на своем поле, то лучше постараться перенести игру в Самару. Нужно понимать, что клубы хотят от этой игры. Если нужна зрелищность, то кроме Санкт-Петербурга вариантов нет, там народ ходит на любую команду, которая приезжает», — цитирует Бокова Metaratings.ru.

Матч между «Волгой» и «Зенитом» в рамках 1/4 финала Пути регионов Кубка России пройдет 26 февраля.

Источник: https://metaratings.ru/news/bokov-esli-volga-ne-sygraet-s-zenitom-doma-luchshe-postaratsya-perenesti-igru-v-samaru-225268/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Максим Боков
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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