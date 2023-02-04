Максим Боков: «Если «Волга» не сможет сыграть на своем поле, то лучше постараться перенести игру в Самару»

Бывший защитник «Зенита» Максим Боков отреагировал на новость о том, что матч Кубка России между питерским клубом и «Волгой» может быть перенесен из Ульяновска в Санкт-Петербург.

«В футбол можно играть и в минус десять. Игра может состояться в любую погоду. «Зениту» только на руку будет играть в Санкт-Петербурге. А так, у «Волги» будут хоть какие-то шансы, и она должна их использовать. Если «Волга» не сможет сыграть на своем поле, то лучше постараться перенести игру в Самару. Нужно понимать, что клубы хотят от этой игры. Если нужна зрелищность, то кроме Санкт-Петербурга вариантов нет, там народ ходит на любую команду, которая приезжает», — цитирует Бокова Metaratings.ru.

Матч между «Волгой» и «Зенитом» в рамках 1/4 финала Пути регионов Кубка России пройдет 26 февраля.