Зарема Салихова: «Хочется, чтобы Ульяновск не поддался «Зениту»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что матч Кубка России между «Зенитом» и ульяновской «Волгой» могут перенести из Ульяновска в Санкт-Петербург.

«Я жила в Ульяновске с раннего детства и до окончания школы (любимая 65 школа, где гоняли в футбол до вечера в футболках «Интера» и «Спартака»). Очень хочется , чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену». Конечно, они не предложат всякие вкусняшки, но, Ульяновск, Вы же не Бомжи!» — сказала Салихова.

«Волга» и «Зенит» встретятся в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Матч должен состояться 26 февраля на поле ульяновской команды.