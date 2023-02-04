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Зарема Салихова: «Хочется, чтобы Ульяновск не поддался «Зениту»

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Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что матч Кубка России между «Зенитом» и ульяновской «Волгой» могут перенести из Ульяновска в Санкт-Петербург.

«Я жила в Ульяновске с раннего детства и до окончания школы (любимая 65 школа, где гоняли в футбол до вечера в футболках «Интера» и «Спартака»). Очень хочется , чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену». Конечно, они не предложат всякие вкусняшки, но, Ульяновск, Вы же не Бомжи!» — сказала Салихова.

«Волга» и «Зенит» встретятся в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Матч должен состояться 26 февраля на поле ульяновской команды.

Зарема Салихова
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