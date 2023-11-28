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Сегодня, 18:15

«Динамо» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Динамо» сыграет с «Зенитом» в Кубке России 29 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дмитрий Скопинцев, ФК «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» встретится с «Зенитом» в четвертьфинале пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 29 ноября. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Динамо» — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире встречу бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также за премьер-лигой в сезоне-2023/24 можно следить на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko (платно).

В последних пяти очных противостояниях дважды победу одерживали сине-бело-голубые (3:1, 2:0), два раза москвичи обыгрывали питерцев — 3:2, 5:4 (по пенальти). Еще одна встреча завершилась вничью — 1:1.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
29 нояб, 18:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

Кубок России по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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