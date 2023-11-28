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Сегодня, 18:15

«Ростов» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Ростов» сыграет с ЦСКА в Кубке России 29 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ростов» сыграет с ЦСКА в четвертьфинале пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 29 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Ростов» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также за играми премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 можно следить на онлайн-сервисах «Кинопоиск» по платной подписке.

В последних пяти очных противостояниях трижды победу одерживали армейцы (4:1, 4:0, 3:1). Еще две встречи завершились вничью — 3:3, 0:0.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
29 нояб, 18:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
ЦСКА

Кубок России по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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Кубок России
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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