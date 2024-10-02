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Сегодня, 19:36

«Динамо» — «Спартак»: обзор Мешкову был перекрыт, ВАР помог назначить пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод матча «Динамо» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Динамо» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Динамо» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Динамо» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
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На 7-й минуте матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Динамо» — «Спартак» судья Виталий Мешков с той позиции, которую он занял, не мог увидеть случившееся в штрафной площади бело-голубых. Обзор ему был перекрыт. В том эпизоде Николас Маричал парировал удар по воротам отставленной в сторону правой рукой.

Эпизод матча «Динамо» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Динамо» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции

На это обратили внимание видеоассистенты Кирилл Левников и Роман Галимов. Они провели проверку и предложили Мешкову посмотреть видеозапись на мониторе. Вскоре судья изменил свое решение, исправил ошибку и назначил пенальти в ворота «Динамо».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
02 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
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