Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:27

Джикия прокомментировал отстранение Глушакова от основы «Химок»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Химок» Георгий Джикия прокомментировал отстранение полузащитника Дениса Глушакова от основного состава подмосковной команды.

«Только пришел, когда эта ситуация случилась. Руководство приняло такое решение... У меня с Денисом хорошие отношения. Как руководство решит. Не я комплектую команду. Я тоже пришел туда, где большое количество футболистов. Сейчас у нас 26 человек, что улучшило результаты, работу, некоторые детали», — сказал Джикия после матча с «Ростовом».

Ранее стало известно о решении убрать 37-летнего Глушакова из главной команды из-за его слов в адрес главного тренера Франка Артиги, произнесенных за спиной. Также тренироваться с молодежной командой отправлен Алишер Одилов.

В текущем сезоне Глушаков провел 8 матчей за «Химки», не отличившись результативными действиями.

Георгий Джикия
Денис Глушаков
Футбол
ФК Химки
Читайте также
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Доннарумма пропустил два гола от «Арсенала» в матче Лиги чемпионов
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
«Пари НН» проиграл ЦСКА и лишился шансов на выход в плей-офф Кубка России
Популярное видео
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости