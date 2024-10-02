Джикия прокомментировал отстранение Глушакова от основы «Химок»

Защитник «Химок» Георгий Джикия прокомментировал отстранение полузащитника Дениса Глушакова от основного состава подмосковной команды.

«Только пришел, когда эта ситуация случилась. Руководство приняло такое решение... У меня с Денисом хорошие отношения. Как руководство решит. Не я комплектую команду. Я тоже пришел туда, где большое количество футболистов. Сейчас у нас 26 человек, что улучшило результаты, работу, некоторые детали», — сказал Джикия после матча с «Ростовом».

Ранее стало известно о решении убрать 37-летнего Глушакова из главной команды из-за его слов в адрес главного тренера Франка Артиги, произнесенных за спиной. Также тренироваться с молодежной командой отправлен Алишер Одилов.

В текущем сезоне Глушаков провел 8 матчей за «Химки», не отличившись результативными действиями.