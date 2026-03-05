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5 марта, 10:45

«Динамо» — «Спартак»: трансляция матча Кубка России начнется в 18.30 мск

«Динамо» и «Спартак» сыграют в Кубке России 5 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Константин Тюкавин (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» и «Спартак» сыграют в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 5 марта. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 марта, 20:45. Динамо (Москва)
Динамо
5:2
Спартак

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями матча «Динамо» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Ответная игра состоится 18 марта.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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