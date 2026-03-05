Глебов — о матчах «Динамо» со «Спартаком» в Кубке: «Хотелось бы сделать задел в первой игре»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов поделился с «СЭ» ожиданиями от первого матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака».

«Тяжелая игра, как и всегда. Будем готовиться. Два матча со «Спартаком». По-хорошему, хотелось бы в первой игре сделать задел, чтобы во второй играть более, наверное, спокойно», — сказал Глебов «СЭ».

5 марта бело-голубые сыграют со «Спартаком» в первом матче полуфинала. Ответная игра пройдет 18 марта.

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