«Динамо» отправилось на матч с «Лучом»

«Динамо» отправилось на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Луча». Бело-голубые выехали с базы в аэропорт, откуда вылетят во Владивосток.

Игра «Луч» -«Динамо» состоится завтра, 24 сентября. Начало — в 12.00 по московскому времени.