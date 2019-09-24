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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Динамо» отправилось на матч с «Лучом»

21:27

«Динамо» отправилось на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Луча». Бело-голубые выехали с базы в аэропорт, откуда вылетят во Владивосток.

Игра «Луч» -«Динамо» состоится завтра, 24 сентября. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Луч — Динамо

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября
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