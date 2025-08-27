«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: Миранчук, Маухуб и Раков выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и московского «Динамо» и на матч 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Крылья Советов»: Кокарев, Рассказов, Чернов, Солдатенков, Божин, Гальдамес, Костанца, Баньяц, Витюгов, Раков, Рахманович.

«Динамо»: Расулов, Зайдензаль, Кутицкий, Фернандес, Рубенс, Александров, Смелов, Миранчук, Бабаев, Скопинцев, Маухуб.

Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 16.15 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Динамо».