Медведев раскритиковал игроков «Зенита» за три пропущенных гола от «Оренбурга»

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал победу команды над «Оренбургом» (5:3) в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Победа есть победа, но игра оставила двойственное впечатление из-за трех пропущенных мячей, чего допускать не следовало! Уверенное результативное начало 3:0 и после два голевых просчета в обороне», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Петербургский клуб лидирует в группе А c 9 очками. В следующем туре сине-бело-голубые на своем поле встретятся с «Ахматом».