Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Медведев раскритиковал игроков «Зенита» за три пропущенных гола от «Оренбурга»

Сергей Ярошенко

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал победу команды над «Оренбургом» (5:3) в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Победа есть победа, но игра оставила двойственное впечатление из-за трех пропущенных мячей, чего допускать не следовало! Уверенное результативное начало 3:0 и после два голевых просчета в обороне», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Петербургский клуб лидирует в группе А c 9 очками. В следующем туре сине-бело-голубые на своем поле встретятся с «Ахматом».

Источник: РИА Новости
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Оренбург
Александр Медведев (руководитель)
Читайте также
Явка на выборы в Госдуму превысила 40%
Выборы в землях ФРГ определят судьбу Мерца. И вот почему
Захарова назвала невозможным диалог с приверженцами русофобии
Деньги на ветер и неоправданные надежды. Даку, Воробьев, Фелипе Аугусто и другие футболисты, с чьими трансферами промахнулись клубы РПЛ
«Спустя год отношений». Винисиус женится — на девушке, с которой расстался только весной
Пять дебютантов и Мбаппе-капитан. Стал известен первый состав сборной Франции при Зидане
Популярное видео
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
Газзаев: «Динамо» с Гусевым по силам выиграть Кубок России»
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: Миранчук, Маухуб и Раков выйдут с первых минут

Агент Самошникова о дебюте защитника за «Спартак»: «Нужно набрать ход и игровой ритм. Тогда Илюху будет не остановить!»
Новости
RSS RSS
Все новости