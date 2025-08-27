«Крылья Советов» — «Динамо»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Крылья Советов» и «Динамо» сыграют в групповом этапе пути РПЛ FONBET Кубка России сезона 2025/2026 в среду, 27 августа. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

27 августа 2025, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара) «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Крылья Советов» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

Ответный матч состоится 22 октября в Москве.