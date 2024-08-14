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Сегодня, 18:40

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: стартовые составы на матч Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Динамо» Москва и «Динамо» Махачкала объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Динамо» Москва: Кудравец, Бессмертный, Маричаль, Лепский, Скопинцев, Кутицкий, Гагнидзе, Макаров, Смелов, Карраскаль, Гладышев.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Альбеков, Шумахов, Сундуков, Джапо, Паотцев, Глушков, Галдиев А., Касинтура, Магомедов Р.

Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
14 авг, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Динамо Мх

Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
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