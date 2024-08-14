«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: стартовые составы на матч Кубка России

«Динамо» Москва и «Динамо» Махачкала объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Динамо» Москва: Кудравец, Бессмертный, Маричаль, Лепский, Скопинцев, Кутицкий, Гагнидзе, Макаров, Смелов, Карраскаль, Гладышев.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Альбеков, Шумахов, Сундуков, Джапо, Паотцев, Глушков, Галдиев А., Касинтура, Магомедов Р.

Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.