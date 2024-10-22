Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:39

«Динамо» Махачкала — «Спартак»: Виллиан Жозе и Мангаш выйдут в старте

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» объявили стартовые составы перед матчем 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 18.30 мск.

«Динамо» Махачкала: Т. Магомедов, Шумахов, Р. Магомедов, Джавад, Зинович, Юсупов, Сердеров, Кирг, Джапо, Сундуков, Котин.

Запасные: Волк, Ковачевич, Табидзе, Кагермазов, Глушков, Мрезиг, Крачковский, Ангбан, Гаджиев, Касинтура, Гаджиев, Агаларов.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Абена, Дуарте, Мангаш, Пруцев, Зобнин, Зорин, Игнатов, Бонгонда, Жозе.

Запасные: Максименко, Довбня, Бабич, Гузиев, Рябчук, Мартинс, Джебов, Маркиньос, Медина, Зиньковский, Николсон.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
22 окт, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Спартак
Сергей Семак, Деян Станкович, Марко Николич. «Факел» — «Зенит», «Динамо» Мх — «Спартак». Онлайн-трансляция матчей Кубка России

Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Евгений Семененко: биография двукратного чемпиона России
Бывшего игрока НБА подозревают в связи с проституткой-трансгендером
Трамп впервые за два месяца обгоняет Харрис по прогнозам на победу. Что пишут СМИ
Болел за «Спартак», получал меньше всех в «Динамо», любил омара под майонезом. Десять малоизвестных фактов о Льве Яшине
«Сбер» повысил ставки по ипотеке и возобновил выдачу семейных ипотечных кредитов
В Госдуме размещение сил сдерживания на Украине назвали ее финалом
Популярное видео
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Факел» — «Зенит», «Динамо» Мх — «Спартак». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Факел» — «Зенит»: команда Семака ведет в счете после первого тайма
«Динамо» Махачкала — «Спартак»: смотреть трансляцию матча Кубка России онлайн
«Факел» — «Зенит»: Ерохин открыл счет в концовке тайма
Кечинов ждет от «Спартака» искрометного футбола в матче против махачкалинского «Динамо»
«Факел» — «Зенит»: Соболев сыграет с первых минут
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости