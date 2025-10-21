«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» и занял первое место в группе Кубка России

«Спартак» на выезде победил махачкалинское «Динамо» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1.

Счет на 26-й минуте открыл форвард хозяев Хазем Мастури. На 35-й минуте красно-белые сравняли его благодаря голу Маркиньоса со штрафного.

На 59-й минуте Никита Массалыга забил дебютный гол и вывел «Спартак» вперед, а спустя 9 минут третий гол гостей забил Игорь Дмитриев.

«Спартак» (13 очков) гарантировал себе первое место в группе C. «Динамо» (13) опустилось на вторую позицию. Обе команды ранее досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.