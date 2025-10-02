«Динамо» Махачкала и «Ростов» встретятся в матче Кубка России

«Динамо» Махачкала и «Ростов» встретятся в матче пятого тура группового этапа FONBET Кубка России в четверг, 2 октября. Игра будет проходить на «Анжи Арене» в Каспийске, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи махачкалинцев и ростовчан. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» Махачкала — «Ростов» можно в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

02 октября, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

В матче первой половины группового этапа Кубка России, который состоялся на «Ростов Арене» в августе, махачкалинцы победили ростовчан со счетом 3:1.