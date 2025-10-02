«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» над «Пари НН»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» прокомментировало победу над «Пари НН» (2:1) в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Тем, кто ходит по полю пешком и косячит через раз, стоит задуматься, что они делают в «Спартаке». Дальше — дерби с «конями». Там безволия никто не простит», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Фратрии».

«Спартак» (10 очков) остается вторым в группе C и гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.