Сегодня, 07:41

Шпилевский — о поражении от «Спартака»: «Когда некоторые нюансы против тебя, то сложно выигрывать»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский после поражения от «Спартака» (1:2) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России отметил, что гордится своей командой.

«Думаю, что по матчу все поняли, что нам не хватало возможности играть на своем поле, в своем окружении. Главное, что ребятами можно гордиться. Болельщики увидели другой «Пари НН» — дерзкий, юный, который переигрывал «Спартак», и это дорогого стоит. К сожалению, повлияли некоторые нюансы, которые не хочется комментировать. Когда они против тебя, то сложно выигрывать. Могу только похвалить команду, ребята — молодцы, виден огромный прогресс. Двигаемся дальше и не опускаем голову», — приводит официальный сайт клуба слова Шпилевского.

«Спартак» с 10 очками идет вторым в группе C, а «Пари НН» занимает третье место — 3 очка.

В заключительном туре «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Пари НН» встретится с «Ростовом».

Жедсон Фернандеш.Перед дерби «Спартак» обеспечил себе кубковый плей-офф. Жедсон снова огорчил «Нижний»
Источник: Официальный сайт Пари НН
