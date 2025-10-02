«Динамо» Махачкала — «Ростов»: трансляция матча Кубка России онлайн
«Динамо» Махачкала и «Ростов» сыграют в матче Кубка России
«Динамо» Махачкала и «Ростов» сыграют в матче пятого тура группового этапа FONBET Кубка России в четверг, 2 октября. Игра состоится на «Анжи Арене» в Каспийске, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи махачкалинцев и ростовчан. С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Ростов» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.
В четырех турах группового этапа махачкалинцы набрали 11 очков, ростовчане — 3. Первая встреча команд в групповом этапе завершилась победой «Динамо» со счетом 3:1.
