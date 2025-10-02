Футбол
Сегодня, 18:42

«Динамо» Махачкала — «Ростов»: стартовые составы на матч Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между махачкалинским «Динамо» и «Ростовом» в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет в Махачкале. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Динамо»: Т.Магомедов, И.Аззи, Табидзе, Аларкон, Ахмедов, Шихалиев, Джабраилов, Гаджиев, Ражаб, Миро, Сердеров.

Запасные: Волк, Алибеков, Шумахов, Акаев, Сундуков, Глушков, Мрезиг, Джавад, Мастури, Агаларов, Будунов.

«Ростов»: Одоевский, Прохин, Семенчук, Жбанов, Игнатов, Чистяков, Лангович, Байрамян, Шанталий, Комаров, Голенков.

Запасные: Ханкич, Мелехин, Вахания, Щетинин, Миронов, Кучаев, Колтаков, Аджаса, Роналдо, Мохеби, Андриянов, Шамонин.

&laquo;Динамо&raquo; Махачкала&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;: онлайн трансляция матча пути РПЛ FONBET Кубка России 2&nbsp;октября 2025 года.«Динамо» Махачкала — «Ростов». Онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
02 октября, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Ростов

