«Динамо» Махачкала — «Ростов»: стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы на матч между махачкалинским «Динамо» и «Ростовом» в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет в Махачкале. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Динамо»: Т.Магомедов, И.Аззи, Табидзе, Аларкон, Ахмедов, Шихалиев, Джабраилов, Гаджиев, Ражаб, Миро, Сердеров.

Запасные: Волк, Алибеков, Шумахов, Акаев, Сундуков, Глушков, Мрезиг, Джавад, Мастури, Агаларов, Будунов.

«Ростов»: Одоевский, Прохин, Семенчук, Жбанов, Игнатов, Чистяков, Лангович, Байрамян, Шанталий, Комаров, Голенков.

Запасные: Ханкич, Мелехин, Вахания, Щетинин, Миронов, Кучаев, Колтаков, Аджаса, Роналдо, Мохеби, Андриянов, Шамонин.