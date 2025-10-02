Акинфеев назвал Лукина лучшим игроком ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выбрал защитника армейцев Матвея Лукина лучшим игроком команды в матче против «Локомотива» (0:0, пенальти 4:2) в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

С начала сезона-2025/26 Акинфеев выбирает лучшего игрока команды в каждом матче и вручает ему специальную подарочную кепку.

«Наступило утро, Кубок прошел, победа, хорошее настроение, хотя и серия пенальти. Мой фаворит — Матвей Лукин, который провел блестящую игру. Во втором тайме спас пару раз от голов в наши ворота. Многие писали, что Пополитов — игрок матча, но я думаю, что ему пока еще рано, у него еще все впереди», — сказал Акинфеев в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

ЦСКА и «Локомотив» набрали по 10 очков в 5 кубковых матчах и гарантировали себе проход в плей-офф Пути РПЛ.

В следующем туре железнодорожники 21 октября сыграют с «Балтикой», а армейцы в этот же день с «Акроном».