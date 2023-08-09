Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:54

«Динамо» — «Краснодар»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Динамо» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Бессмертный, Лесовой, Фомин, Гагнидзе, Макаров, Гладышев, Грулев.

Запасные: Расулов, Купцов, Бальбуэна, Смолов, Нгамале, Маричаль, Зазвонкин, Захарян, Кутицкий, Тюкавин, Лаксальт.

«Краснодар»: Агкацев, Эктов, Арутюнян, Кайо, Волков, Ленини, Баньяц, Кривцов, Ахметов, Сулейманов, Мозес.

Запасные: Сафонов, Штепа, Алонсо, Петров, Оласа, Гайворонский, Черников, Кади, Батчи, Олусегун, Кордоба.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча — в 20.45 по московскому времени.

Кубок России. Группа D
09 авг, 20:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Cудейский скандал в матче «Спартак» — «Сочи»: нашумевшая история 2020 года
Украина предлагает западным странам не выдавать визы российским спортсменам
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Главное
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
В МИД РФ указали на подтасовку фактов в заявлениях Борреля о зерновой сделке
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Дубль Максимова принес «Факелу» победу над ЦСКА в FONBET Кубке России
«Зенит» благодаря голу Сергеева обыграл «Крылья Советов» в матче FONBET Кубка России
ЦСКА проиграл «Факелу», «Зенит» победил «Крылья». «Динамо» против «Краснодара». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
ЦСКА — «Факел»: Максимов оформил дубль
«Ахмат» — «Балтика»: время начала и где смотреть трансляцию матча FONBET Кубка России
«Крылья Советов» — «Зенит»: Сергеев открыл счет в матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Зенит»: Сергеев открыл счет в матче

«Ахмат» — «Балтика»: время начала и где смотреть трансляцию матча FONBET Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости