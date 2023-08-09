«Динамо» — «Краснодар»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

«Динамо» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Бессмертный, Лесовой, Фомин, Гагнидзе, Макаров, Гладышев, Грулев.

Запасные: Расулов, Купцов, Бальбуэна, Смолов, Нгамале, Маричаль, Зазвонкин, Захарян, Кутицкий, Тюкавин, Лаксальт.

«Краснодар»: Агкацев, Эктов, Арутюнян, Кайо, Волков, Ленини, Баньяц, Кривцов, Ахметов, Сулейманов, Мозес.

Запасные: Сафонов, Штепа, Алонсо, Петров, Оласа, Гайворонский, Черников, Кади, Батчи, Олусегун, Кордоба.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча — в 20.45 по московскому времени.