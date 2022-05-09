Кирилл Новиков считает, что в матче «Динамо» — «Алания» все решится в основное время

Экс-главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча бело-голубых против «Алании» в рамках полуфинала БЕТСИТИ Кубка России.

«В полуфинале Кубка может случиться все что угодно. Понятно, что у «Динамо» более высококлассные игроки, но у «Алании» есть характер, и обе команды играют в атакующий футбол. Кто лучше реализует свои моменты, тот и выиграет. А то, что их будет много, я не сомневаюсь. Да, «Динамо» играет дома, но, думаю, у «Алании» тоже будет очень большая поддержка. Насколько я слышал, многие осетинские болельщики хотят попасть на эту игру. Серия пенальти? Думаю, все решится в основное время», — сказал Новиков «СЭ».

Матч «Динамо» — «Алания» состоится в Москве на «ВТБ Арене» 10 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.

В другом полуфинале «Спартак» 11 мая примет «Енисей».