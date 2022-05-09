Лещук поделился ожиданиями от матча «Динамо» с «Аланией» в 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился ожиданиями от матча против «Алании» в рамках полуфинала БЕТСИТИ Кубка России.

— Думаю, все сделали выводы после трех поражений. Мы должны выйти на эту игру и отдать все силы на поле.

— Сандро Шварц — отличный мотиватор. Что он предпринял для поднятия духа в команде?

— Пока еще такого разговора не было, но, думаю, он успеет это сделать. Хотя на такую игру команду не нужно мотивировать. Это полуфинал Кубка. Все и так должны быть настроены.

— Вы уже играли на сборах с «Аланией». Какие впечатления оставила эта команда?

— Хорошая команда с горящими глазами, много эмоций, небольшие провокаторы. В принципе, так можно охарактеризовать любую кавказскую команду.

— «Динамо» является фаворитом полуфинального матча. Давит ли этот статус?

— Вообще не давит. Я не думаю об этом. Просто мы обязательно должны выигрывать после таких матчей в чемпионате. Мы должны выйти и сыграть на максимум, — приводит слова Лещука официальный сайт «Динамо».

Матч «Динамо» — «Алания» состоится в Москве на «ВТБ Арене» 10 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.