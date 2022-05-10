Кечинов: «У «Спартак» есть шанс выиграть БЕТСИТИ Кубок России и подкрасить провальный сезон»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Енисеем».

«Надеюсь, что «Спартак» повторит успех в игре с «Енисеем», как во встрече с «Уралом», — приводит слова Кечинова Eurostavka. — У «Спартака» есть шанс выиграть Кубок России и подкрасить провальный сезон в РПЛ. Москвичи будут играть первым номером, агрессивно, как в последних матчах».

Экс-полузащитник выразил надежду, что в предстоящей встрече будет обоюдоострая игра.

«Я наблюдал игру «Енисея» и с «Рубином», и с «Локомотивом», где они играли в свой футбол, старались быть первыми. Надеюсь, будет обоюдоострая игра. Но всегда есть какие-то опасения, когда речь идет о «Спартаке», потому что это непредсказуемая команда. Они могут выиграть у кого угодно, а могут провалиться. Надеюсь, что недонастроя не будет, так как игроки понимают, что это единственный шанс для реабилитации. Думаю будет полная самоотдача, которая поможет добиться хорошего результата и выйти в финал», — сказал он.

Игра «Спартака» с «Енисеем» состоится 11 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — 19.30 мск.

В другом матче 1/2 финала сыграют «Динамо» и «Алания».