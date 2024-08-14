Станкович о дебюте защитника Гузиева: «Выйти на поле в составе «Спартака» — это мечта»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал дебют защитника Егора Гузиева за команду.

Он сыграл за красно-белых против «Крыльев Советов» (3:0) в матче 2-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Если бы вы спросили у него до матча, на какой позиции ему играть, он бы ответил — на любой. Выйти на поле в составе «Спартака», носить эти цвета — это мечта. Это определенный груз. Рад за него, счастлив!» — сказал Станкович после матча.