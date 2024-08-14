Станкович: «У меня два десятка отличных футболистов, которых я рад тренировать»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил игру команды с «Крыльями Советов» (3:0) в матче 2-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Кристофер Мартинс провел отличный матч, просто прекрасный. Он выполнил все, что я просил от него. И по прессингу, и по перемещениям. Маркиньос мог сыграть лучше. Ему есть над чем работать. Но в целом у меня два десятка отличных футболистов, которых я рад тренировать.

Зиньковский, Зорин и Мелешин, когда вышли на замену, поменяли игру. Сила команды в том, что все активно участвуют и в тренировках, и в подготовке. Зиньковский — большой игрок, талантливый парень, который может решать исход», — сказал Станкович после матча.

«Спартак» с 6 очками занимает первое место в группе A, «Крылья Советов» без очков находятся на последней строчке.