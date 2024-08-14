Медина — о победе над «Крыльями»: «Непростая игра, особенно в первом тайме»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал победу в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» (3:0).

«Непростая игра, особенно в первом тайме. Допускали контратаки. Считаю, что мы здорово прибавили во втором тайме. Мой гол в касание? Я всегда стараюсь искать моменты и хочу забивать. Я счастлив забить. Нужно продолжать в том же духе», — сказал Медина.

«Спартак» с 6 очками занимает первое место в группе A, «Крылья Советов» без очков на последней строчке. В следующем матче красно-белые 27 августа сыграют с махачкалинской «Динамо», самарцы днем позже встретятся с московским «Динамо».