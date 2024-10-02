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Сегодня, 22:04

Денисов о словах Тюкавина про себя: «Если обижают меня, обижают и «Спартак». Сегодня аукнулось»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов после победы над «Динамо» (3:2) в 5-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России отреагировал на слова форварда бело-голубых Константина Тюкавина о себе.

После предыдущего матча команд в РПЛ Тюкавин заявил, что намеренно играл в зоне Денисова, поскольку он «не так хорошо обороняется».

— Сегодня я выходил на поле. Сейчас смотрю на табло и вижу 3:2. Очень рад, что победили, — начал Денисов. — Это дерби. Неважно, Кубок или чемпионат. Добились победы в концовке.

— Ты не мог не слышать слова Тюкавина.

— В данный момент мы должны держаться вместе. Представляю красно-белые цвета, «Спартак». Если обижают меня, то обижают и «Спартак». Если обижают «Спартак», это не оставлю в стороне.

Считаю, что так говорить неправильно. Сегодня аукнулось, может быть, и потом. Карма? Сегодня была наша победа. Создали много моментов. Вызовут меня или его в сборную. Он сказал это на всю страну. Неправильно так говорить. Если ты это сказал, нужно показать это на поле. Сегодня кто плохой защитник?

— Какие отношения были с Тюкавиным до?

— Он представлял Москву, я Санкт-Петербург на различных турнирах. Против Москвы были противостояния. И когда играл за молодежную команду. Лично я никогда не выражался в таком ключе про игроков национальной сборной. Тем более в текущих условиях это неприемлемо. Русские должны держаться вместе.

Победа — самый показательный момент. Второй тайм полностью за нами, — сказал Денисов.

«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A. В четвертьфинале красно-белые сыграют с «Ростовом». «Динамо» (8) идет вторым в квартете.

Константин Тюкавин
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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