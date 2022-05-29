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Сегодня, 13:44

Петреску о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Я буду за «Динамо». Это мой клуб»

Петреску будет болеть за «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Дан Петреску поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

Матч состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

«Я жду хорошего футбола и прекрасного матча, — приводит слова Петреску «РБ Спорт». — Выиграет тот, кто сегодня будет больше этого хотеть. Сегодня я буду за «Динамо». Это мой клуб, где я провел хорошее время».

54-летний румын тренировал «Динамо» с 2012 по 2014 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dan-petresku-o-finale-betsiti-kubka-rossii-segodnya-ya-budu-za-dinamo-e-to-moj-klub/
Дан Петреску
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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