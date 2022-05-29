Петреску о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Я буду за «Динамо». Это мой клуб»

Петреску будет болеть за «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Динамо» Дан Петреску поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

Матч состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

«Я жду хорошего футбола и прекрасного матча, — приводит слова Петреску «РБ Спорт». — Выиграет тот, кто сегодня будет больше этого хотеть. Сегодня я буду за «Динамо». Это мой клуб, где я провел хорошее время».

54-летний румын тренировал «Динамо» с 2012 по 2014 год.