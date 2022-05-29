Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 14:00

Аршавин исключил повторения сценария финала Лиги чемпионов на матче «Спартак» — «Динамо»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».

— Что может быть лучше, чем провести день рождения на главной арене страны?

— Тихо сидеть сейчас в другом месте. И готовится к просмотру финала по телевизору.

— Была не очень хорошая история на финале Лиги чемпионов. С учетом такого ажиотажа к финалу Кубка России, возможно ли повторение подобного сценария?

— У нас никогда с этим проблем не было. Не думаю, что и на этом матче будут.

— Кто сегодня поднимет трофей над головой?

— Трудно сказать. Банально, но либо те, либо другие. Действительно трудно предсказать. Думаю, голы будут в обе стороны. А там, кому больше повезет.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

Андрей Аршавин
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Карло великий! «Реал» победил «Ливерпуль» из-за психологии победителей, которую развил Анчелотти
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Андрей Тихонов считает, что в финале БЕТСИТИ Кубка России победит «Спартак»
«Кубок — шанс реабилитироваться за бездарный сезон!» Интервью легендарного форварда «Спартака»
Петреску о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Я буду за «Динамо». Это мой клуб»
Мацуев: «Будем надеяться, что финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» приблизится к уровню финала Лиги чемпионов»
Гусев о финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо»: «Такой матч нельзя пропустить!»
«Спартак» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч БЕТСИТИ Кубка России 29 мая 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петреску о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Я буду за «Динамо». Это мой клуб»

Андрей Тихонов считает, что в финале БЕТСИТИ Кубка России победит «Спартак»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости