Аршавин исключил повторения сценария финала Лиги чемпионов на матче «Спартак» — «Динамо»

Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».

— Что может быть лучше, чем провести день рождения на главной арене страны?

— Тихо сидеть сейчас в другом месте. И готовится к просмотру финала по телевизору.

— Была не очень хорошая история на финале Лиги чемпионов. С учетом такого ажиотажа к финалу Кубка России, возможно ли повторение подобного сценария?

— У нас никогда с этим проблем не было. Не думаю, что и на этом матче будут.

— Кто сегодня поднимет трофей над головой?

— Трудно сказать. Банально, но либо те, либо другие. Действительно трудно предсказать. Думаю, голы будут в обе стороны. А там, кому больше повезет.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.