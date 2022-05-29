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Мацуев: «Будем надеяться, что финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» приблизится к уровню финала Лиги чемпионов»

Мацуев пожелал «Спартаку» победить «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Карен Саркисян
Корреспондент
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Заслуженный артист России и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России «с «Динамо».

Матч состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники». Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

«Все в предвкушении, ждем настоящего спектакля, — приводит слова Мацуева «РБ Спорт». — Шансы абсолютно равны. Когда идет речь о дерби, о том, в каком состоянии находятся команды, не имеет никакого значения, будь то игра кубка или встреча чемпионата. Кубковые матчи, тем более финал, в любом турнире — это битва, на которую может настроиться любая команда, любого класса. Все разговоры о физическом и психологическом состоянии футболистов излишни. Для «Спартака» — это единственный шанс взять трофей к столетию и хлопнуть дверью после провального сезона. «Динамо» получило оплеуху от «Сочи» и поражение не поддается анализу. Все накалено и от этого поражения 1:5 интриги еще больше. Перформанс в «Лужниках» будет очень сильный. Желаю победы «Спартаку».

Также артист высказался о том, что финал «Спартак» — «Динамо» ждут больше, чем финал Лиги чемпионов.

«Вчера мы посмотрели футбол высочайшего класса. Будем надеяться, что финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» приблизится к уровню финала Лиги чемпионов. Вчерашний финал — просто спектакль, мы должны к этому стремиться и не говорить, что это космос, мы никогда там не будем. Когда-то наши клубы были в полуфинале и выигрывали еврокубки», — сказал он.

Также Мацуев ответил, что готовы сделать, если «Спартак» выиграет в финале.

«Это же не финал Лиги чемпионов. Я буду в Туле, где пройдет мой фестиваль. Посмотрю до 18:00 матч и выйду на сцену в 18:15. Если будет серия пенальти, то не смогу досмотреть встречу, так как я дам концерт Бранса. Если «Спартак» выиграет, это будет самый жизнеутверждающий Бранс в тройной экспрессии», — заявил артист.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-matsuev-budem-nadeyat-sya-chto-final-spartak-dinamo-priblizitsya-k-urovnyu-finala-ligi-chempionov/
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