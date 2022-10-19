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Сегодня, 23:31

ЦСКА — «Торпедо»: арбитр ошибочно не показал красную карточку Мойзесу

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».
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После матча 4-го тура пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Торпедо» (0:1) арбитр Антон Фролов неверно оценил конфликт, случившийся между Мойзесом и Игорем Смольниковым сразу после финального свистка.

Судья вынес предупреждение только торпедовцу, а вот Мойзес, толкнувший рукой соперника, его почему-то избежал.

Кадр из трансляции матча ЦСКА - «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА - «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА - «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА - «Торпедо».
Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».

Между тем желтая карточка стала бы для игрока ЦСКА второй, за ней последовала бы красная и дисквалификация на следующий кубковый матч — с «Уралом».

Кубок России. Группа D
19 окт, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Торпедо М

Футбол
Кубок России
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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