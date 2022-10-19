ЦСКА — «Торпедо»: арбитр ошибочно не показал красную карточку Мойзесу

После матча 4-го тура пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Торпедо» (0:1) арбитр Антон Фролов неверно оценил конфликт, случившийся между Мойзесом и Игорем Смольниковым сразу после финального свистка.

Судья вынес предупреждение только торпедовцу, а вот Мойзес, толкнувший рукой соперника, его почему-то избежал.

Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».

Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».

Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».

Кадр из трансляции матча ЦСКА — «Торпедо».

Между тем желтая карточка стала бы для игрока ЦСКА второй, за ней последовала бы красная и дисквалификация на следующий кубковый матч — с «Уралом».